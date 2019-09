Salvini stracił rozum

Orbán dał dowód, że stracił rozum, bo jedną z pierwszych decyzji swego rządu wprowadził na Węgrzech powszechny podatek liniowy – na poziomie 16 proc., a jedną z kolejnych – obniżył jego poziom do 15 proc. Natomiast Salvini zdradza objawy utraty rozumu, bo zapowiada, że jeśli jego partia wygra wybory (na razie ich perspektywa się odsunęła), to wprowadzi powszechny podatek liniowy we Włoszech. A przecież nikt przy zdrowych zmysłach by tego nie zaplanował i tym bardziej nie wprowadził w życie.