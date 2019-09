Zbankrutowała popularna marka odzieżowa. Sklepy będą zamykane

Zaskakujące słowa Millera o Kaczyńskim. "Jestem w tym jego sojusznikiem"

– On sądzi, że powinien to zrobić. Co więcej, ja jestem w tym jego sojusznikiem – stwierdził Leszek Miller na pytanie dziennikarki "Super Expressu" o to, czy Jarosław Kaczyński zostanie premierem po wygranych wyborach.