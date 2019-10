Bolesny mniejszy PIT

Pod koniec tej kadencji rząd PiS obniżył podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Największa ulga objęła pracujące osoby poniżej 26. roku życia, które zostały całkowicie zwolnione z płacenia tej daniny. Druga dotyczy wszystkich: dolna stawka podatku została obniżona z 18 do 17 proc. Dla osoby zarabiającej 4,2 tys. zł, czyli w okolicach mediany wynagrodzeń, oznacza to oszczędność rzędu 71 zł miesięcznie. Ponadto wzrosły roczne koszty uzyskania przychodu, co oznacza, że podatek będzie liczony od niższej kwoty niż wcześniej.