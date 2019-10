PSL uznało, że nie trzeba pomagać wsi

Maciej Pieczyński: Rok temu Sejm przegłosował ustawę o wsparciu dla kół gospodyń wiejskich. Jak podkreśla pani w wywiadach, dziś mamy do czynienia z prawdziwym renesansem tego typu aktywności.

Anna Gembicka: Ustawa była przełomem. Nowe regulacje pozwoliły niezwykle zaktywizować społeczność wiejską. Z jednej strony, nowy impuls do działania otrzymały istniejące od dziesięcioleci koła z bogatą tradycją. Z drugiej zaś strony, powstało prawie 5 tys. nowych kół gospodyń wiejskich. Koła gospodyń wiejskich miały do niedawna wizerunek małych grupek starszych pań zajmujących się darciem pierza. To mit. W kołach działają obecnie przede wszystkim niezwykle energiczne kobiety, niezależnie od wieku. Mamy do czynienia z pewną naturalną wymianą pokoleniową.