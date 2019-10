"Dziennik Gazeta Prawna": Inflacja zjada 500 plus

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", z prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, że w najbliższych czterech latach średnioroczna inflacja w Polsce będzie przekraczać 3 proc.

Gazeta podkreśla w czwartkowym wydaniu, że w krótkim okresie nie powinniśmy zauważyć dużych podwyżek cen, ale sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej w 2024 r.

"Mówiąc obrazowo – koszyk towarów i usług, który w ub.r. był wart 500 zł, za pięć lat będzie kosztować już 600 zł. Wzrost płac powinien z nadwyżką skompensować inflację. Inaczej będzie w przypadku świadczeń takich, jak 500 plus, które nie są w żaden sposób powiązane ze wzrostem cen" – czytamy.

Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, powiedział "DGP", że przyszły rok, zwłaszcza kampania przed wyborami prezydenckimi, będzie okresem, kiedy zaczną się przebijać mocniej oczekiwania dotyczące waloryzacji transferów społecznych.

Z kolei Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP, uważa, że jeśli warunki gospodarcze na to pozwolą, to po jakimś okresie wzrostu cen świadczenie 500 plus będzie można zwaloryzować.

Czytaj także:

"SE": Przełomowe informacje o stanie zdrowia Kaczyńskiego