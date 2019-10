PKP Cargo: Inwestujemy w nowoczesny tabor

Pasażer przede wszystkim

Jesteśmy otwarci na potrzeby pasażerów, dlatego realizując projekty budowy nowych dworców prowadzimy warsztaty z mieszkańcami, władzami samorządowymi, by poznać ich oczekiwania. Chcemy, by dworzec kolejowy był przyjazny, a jednocześnie, by doskonale wpisywał się w tkankę miejską lokalnej społeczności – tłumaczyła Małgorzata Zielińska, członek zarządu PKP S A podczas Kongresu 590 w Rzeszowie

Polska kolej przyśpiesza

Rekordowe wydatki na modernizacji linii kolejowych w ramach Krajowego Programu Kolejowego oraz usprawnienia organizacyjne wprowadzane wewnątrz spółki PKP Cargo sprawiają, że polskie przewozy towarowe są coraz bardziej konkurencyjne – tłumaczył Witold Bawor, członek zarządu PKP Cargo podczas Kongresu 590 w Rzeszowie

Dobre inwestycje w kolej

Kolej działa coraz lepiej: znacząco poprawiła się oferta w przewozach pasażerskich. Dzięki inwestycjom w przewozy towarowe już wkrótce prędkość handlowa osiągnie średnią europejską, czyli 45 km/h. Kolejarze dobrze wykorzystują inwestowane pieniądze – powiedział Andrzej Bittel wiceminister infrastruktury podczas Kongresu 590 w Rzeszowie.

Wygodnie z PKP Intercity

W tym roku padł rekord – w sierpniu przewieliśmy ponad 5 mln pasażerów. Podróżni są zadowoleni z komfortu podróży, taboru, punktualności, ale cały czas inwestujemy w nowy tabor, tak by jeszcze więcej osób wybierało podróż koleją – tłumaczył Andrzej Laskowski, członek zarządu PKP Intercity podczas Kongresu 590 w Rzeszowie

Kolej dla każdego

76 mld zł na Krajowy Program Kolejowy oznacza w praktyce nie tylko modernizację linii kolejowych, ale także budowę nowych i przywrócenie połączeń do miejsc, gdzie kolej przestała dojeżdżać. Pieniądze te wykorzystywane są także do likwidacji wykluczeń komunikacyjnych, wciąż jeszcze w Polsce jest ponad 100 miast powyżej 10 tys. mieszkańców, gdzie pociągi nie dojeżdżają – tłumaczył Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe podczas Kongresu 590 w Rzeszowie