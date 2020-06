"Rzeczpospolita": Rekordowy eksport polskiego zboża

Gazeta zwraca uwagę, że w maju z polskich portów wypłynęło trzykrotnie więcej pszenicy niż przed rokiem – ok. 350 tys. ton wobec zaledwie 125,7 tys. w analogicznym okresie 2019 r.

Także w czerwcu eksport zbóż ma być większy niż w poprzednim sezonie. Załadunki szacowane są na 100–120 tys. ton, wobec 90 tys. ton przed rokiem – podaje "Rz", powołując się na analizy BNP Paribas i Sparks.

Według dziennika eksport w całym sezonie, od lipca 2019 do czerwca 2020, może się zamknąć na poziomie 3,9 mln ton (rok temu było to 1,7 mln ton), co oznaczałoby trzeci wynik w historii, ale jednocześnie minimalne zapasy w kraju.

Skąd taki skok sprzedaży zagranicznej polskiego zboża? Gazeta pisze, że pomogła pandemia koronawirusa, która przyczyniła się do osłabienia kursu złotego.

– Eksport wynikał z niskiej ceny, która jest ustalana na giełdach zagranicznych, w dolarze lub w euro. Polskie zboże było więc bardzo atrakcyjne – powiedział "Rz" Rafał Mładanowicz, prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż.

Gazeta zauważa, że gdyby w Polsce doszło do suszy – choć szanse na to maleją – na jesieni może nas czekać drogie zboże na poziomie 1000 zł za tonę. W efekcie mogłaby podrożeć żywność.