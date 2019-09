"Zbrodnie sowieckie na Polakach". Specjalny dodatek w "Do Rzeczy"

Do najnowszego numeru "Do Rzeczy" dołączony jest specjalny dodatek "Zbrodnie sowieckie na Polakach", który rozpoczyna cykl poświęcony tragicznej sytuacji polskiego narodu w latach wojny i tuż po niej. "Zagładzie Polaków – zwłaszcza polskich elit – z rąk niemieckich towarzyszyła równie okrutna zagłada elit z rąk sowieckich. Podobieństwo celu, metod i czasu jest uderzające. W żadnym kraju podbitej Europy nie doszło do takich zbrodniczych działań dwóch okupantów naraz i każdego z osobna, szczególnie właśnie w eksterminacji warstw przywódczych ujarzmianego narodu" – pisze Maciej Rosalak.