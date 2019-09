80. rocznica ataku ZSRR na Polskę. Skandaliczny wpis ambasady Rosji

"Związek Radziecki jest często oskarżany o inwazję na Polskę. To nie jest prawda" – czytamy we wpisie, jaki ambasada Rosji opublikowała we wtorek na swoim twitterowym profilu.

"Naziści zaatakowali Polskę 1 września. A Armia Czerwona, dopiero po ucieczce rządu z kraju i po rozbiciu sił zbrojnych, wkroczyła na «polskie terytoria» - Białoruś i Ukrainę, okupowane przez Warszawę od 1920" – napisali rosyjscy dyplomaci.

80 lat temu, 17 września 1939 r., ZSRR zaatakował Polskę. Armia Czerwona wkroczyła na tereny II RP, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji. Był to czwarty rozbiór Polski.

Agresja sowiecka zaowocowała m.in. czterema falami deportacji obywateli II RP na Syberię. Według różnych szacunków historyków Sowieci wywieźli w głąb ZSRR od 800 tys. do 1 mln ludzi.

"W 80. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę obchodzimy również Dzień Sybiraka. Nigdy nie zapomnimy o ofiarach komunistycznego totalitaryzmu" – oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

