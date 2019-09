Premier: Nawet w czasach dużo trudniejszych niż dzisiaj, Polska i Rumunia były bardzo bliskimi partnerami

– Polskę i Rumunię łączy podobne stanowisko w sprawie energetyki i ram budżetowych UE oraz projektów infrastrukturalnych – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji prasowej z premier Rumunii.

Wspólna wizja UE

Szef rządu wskazał, że Polskę i Rumunię łączą też projekty infrastrukturalne, a oba kraje uzgodniły też bardzo daleko idącą współpracę w sprawie podstawowych wyzwań na polu europejskim, m. in. w polityce klimatycznej, budżetowej, wieloletnich ramach finansowych, polityce przemysłowej i kwestiach konkurencyjności. – Na naszej sesji wspólnej omawialiśmy szeroko kwestię konkurencyjności naszych gospodarek w kontekście również wykonywania zapisów traktowych traktatu UE, np. swobody świadczenia usług, która jest cały czas jeszcze nie do końca respektowana i wykonywana w ramach UE. Toteż dobrze widać na tym przykładzie, jak bogate państwa zachodniej Europy korzystają z dostępu do rynku rumuńskiego i polskiego, korzystają z siły naszych bardzo utalentowanych pracowników, z naszych ludzi, naszych talentów, otwarcia rynków – wskazał Morawiecki.

Szef polskiego rządu podziękował stronie rumuńskiej za przygotowanie wystawy z okazji 100-lecia stosunków polsko-rumuńskich. Jak podkreślił, nawet w czasach "dużo trudniejszych niż dzisiaj" Polska i Rumunia były bardzo bliskimi partnerami. Przypomniał też czas, gdy polskie władze, by utrzymać ciągłość państwa polskiego, znalazły się na uchodźstwie, a przystankiem na ich drodze była właśnie Rumunia; dodał, że polski rząd gościł tam 80 lat temu.

"Biznesmeni z Polski zwiększają inwestycje w naszym kraju"

– Polska jest bliskim przyjacielem, strategicznym partnerem jak również godnym zaufania sojusznikiem dla Rumunii. Dzisiejsze konsultacje pozwoliły na nakreślenie i odnotowanie postępów we współpracy między naszymi krajami i ustalenie punktów dla przyszłej współpracy – powiedziała premier Rumunii Viorica Dancila.

Polityk zaznaczyła, że z zadowoleniem przyjęła podpisanie szeregu memorandów w takich dziedzinach, "które są o szczególnym znaczeniu dla rozwoju naszych krajów". Jako przykłady podała infrastrukturę, transport, energię, komunikację, cyfryzację, przedsiębiorczość czy zarządzanie funduszami europejskimi.

– W ramach dyskusji ustaliliśmy wzmocnienie partnerstwa strategicznego oraz dynamicznego wszechstronnego i złożonego dialogu politycznego we wszystkich dziedzinach – zaznaczyła premier. I dodała: – Cieszy nas to, że biznesmeni z Polski zwiększają inwestycje w naszym kraju. Z kolei inwestorzy rumuńscy przejawiają zwiększone zainteresowanie rynkiem polskim.

