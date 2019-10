Wzrost płacy minimalnej? Trzmiel wskazuje pozytywy

Głównym tematem dyskusji w poranku RDC był wzrost płacy minimalnej. Redaktor naczelny DoRzeczy.pl oraz dziennikarz TVP Antoni Trzmiel wskazywał jako jedyny na pozytywne strony takiego działania. – Jeśli spojrzymy po PIT-ach, to 546 miliardów wypłacane jest co roku w firmach zatrudniających powyżej 9 pracowników, czyli tych większych. Jedynie 9 proc. z nich to wynagrodzenie minimalne. Jeśli chodzi o mikroprzedsiębiorstwa, czyli zatrudniające od 2 do 9 osób, to tutaj skala tych wypłaconych pensji, to 48 miliardów i tu faktycznie 33 proc. to pensja minimalna. Gros Polaków zarabia w dużych firmach. Dla nich fundusz płac nie jest tak wielki. W dużej części są to firmy zagraniczne. Zarabiamy 20 proc. pensji minimalnej mniej niż Czesi, ale nie mamy aż tak dużych różnic – mówił.

Dziennikarz zwrócił też uwagę na fakt, że kluczowym elementem będzie to, "jak to będzie wyglądało z Funduszem Ubezpieczeń Społecznych". – Każdy pracodawca wie, że te pieniądze, które dostaje pracownik, to tylko część kosztów zatrudnienia kogoś. Tutaj jest twarda deklaracja Mateusza Morawieckiego, że nikt, kto płacił ZUS w tym kształcie, który jest uregulowany do zarobków, nie zapłaci więcej, a nawet, że ma zapłacić mniej – mówił.

– Jeżeli płaca minimalna jest niska, Fundusz Płac jest niski, a wydatki na badania i rozwój są niskie oraz odstają od normy, to jaki jest impuls, by były wyższe? – wskazywał Trzmiel, który dodał, że wzrost płacy minimalnej będzie kolejnym impulsem dla gospodarki.

