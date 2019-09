Polacy wśród poszkodowanych podczas trzęsienia ziemi? Jest oświadczenie MSZ

Kilkadziesiąt osób zostało rannych (doniesienia medialne wahają się od 37 do 100 osób), nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych – to efekt trzęsienia ziemi, które wczoraj nawiedziło Albanię. Chociaż nie ma informacji o ofiarach wśród Polaków, MSZ apeluje do obywateli polskich, którzy znajdują się w Albanii o skontaktowanie się z bliskimi – podaje Radio ZET.

Najsilniejsze wstrząsy miały siłę magnitudę 5,6 (nastąpiły wczoraj popołudniu), kolejne wstrząsy wtórne były trochę słabsze. Ostatni wstrząs nastąpił około północy, co wywołało panikę – zaspani ludzie uciekali z mieszkań, zbierając się przed budynkami.

Jak podają media, epicentrum wstrząsów znajdowało się w okolicy przylądka Rodon, a wstrząsy były odczuwalne także w sąsiadujących z Albanią: Czarnogórze i Macedonii Północnej.

W wyniku trzęsienia ziemi zniszczone zostały setki budynków, a w nocy odbyło się nadzwyczajne posiedzenie rządu.

