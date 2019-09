"Radość miłości". Zapraszamy na V ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji

– Jeśli dzisiaj w Polsce pytać kogokolwiek o to, jaka wartość w jego życiu jest najważniejsza to, każdy odpowiada, że rodzina. We wszystkich badaniach socjologicznych przeprowadzanych wśród młodych i starszych ludzi padają deklarację, że właśnie rodzina jest najważniejsza. To znaczy, że rodzina może być takim miejscem spotkania człowieka z Kościołem – mówi abp Grzegorz Ryś. – Ewangelia Rodziny jest niesłychanie ważną częścią jaką Kościół głosi. Ważne jest, abyśmy na tym kongresie pokazali Ewangelię Rodziny. To czego Pan Jezus i Kościół pozytywnie naucza o rodzinie – dodaje przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP.

Do Gniezna przyjedzie m.in. kard. Kazimierz Nycz, abp Grzegorz Ryś, Charles Whitehead, pomysłodawca adresowanej do rodzin inicjatywy „Celebrate” oraz o. Ksawery Knotz, znany rekolekcjonista i duszpasterz rodzin.

O wygłoszenie konferencji i udział w panelach dyskusyjnych poproszono duchownych i świeckich z Polski i zagranicy m.in.: prof. Kaję Kaźmierską z Uniwersytetu Łódzkiego, o. Fidalgo Antonio Gerardo CSsR, współautora książki „Amoris laetitia jako ewangelia miłości i droga do przebycia”, bp. Wiesława Śmigla z Rady KEP ds. Rodziny oraz Marcina Zielińskiego, lidera Wspólnoty Uwielbienia „Głos Pana” ze Skierniewic.

Kongres rozpocznie się 24 października po południu w gnieźnieńskiej hali widowiskowo-sportowej GOSiR. Mszę św. inaugurującą spotkanie odprawi Prymas Polski abp Wojciech Polak. Kolejne dni kongresu upłyną pod znakiem prelekcji, paneli dyskusyjnych, warsztatów i modlitwy. W czasie konferencji i debat podjęty zostanie m.in. temat współczesnych wyzwań i zagrożeń dla rodziny, towarzyszenia parom niesakramentalnym w rozwoju wiary, a także chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny. Uczestnicy będą się również zastanawiać nad tym, co czyni małżeństwo szczęśliwym i po co Kościołowi rodzina. W czasie spotkania zaplanowano także rodzinny festyn ewangelizacyjny.

V Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji organizują Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji oraz archidiecezja gnieźnieńska.