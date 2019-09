Unijny budżet powiązany z praworządnością? Schetyna odsłania karty

Grzegorz Schetyna oraz Małgorzata Kidawa-Błońska spotkali się dzisiaj z przyszłą szefową Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen. Politycy rozmawiali m.in. o polityce zdrowotnej, walce z rakiem czy polityce klimatycznej.

Podczas konferencji prasowej szef PO dostał jednak pytanie dotyczące bezpośrednio polskiej polityki. Jedna z dziennikarek zapytała Schetynę, czy rozmawiał z von der Leyen nt. praworządności i czy ten temat nie jest dla niego ważny. Lider KO przyznał, że nie rozmawiał z przyszłą szefową KE nt. polskiej praworządności.

– Oczywiście, że jest ważna praworządność. To będzie na poziomie ustaleń z komisarzem Věrę Jourovą. My jesteśmy tutaj zwolennikami bardzo twardego powiązania tej sytuacji, ale to będzie już debata grup parlamentarnych, poszczególnych delegacji. Nasze zdanie jest tutaj jednoznaczne i my go nie zmieniamy – zapewnił lider KO.

Schetyna dodał, że nie chodzi mu o to, by środki były odbierane państwom członkowskim. – Nie żeby odbierali pieniądze, tylko żeby te kwestie praworządności były brane pod uwagę przy rozpisywaniu budżetu i wsparcia dla krajów członków Unii Europejskiej – mówił polityk podczas konferencji.