Andrzej Duda: Zaprosiłem do Polski prezydenta Brazylii

Prezydent Andrzej Duda bierze udział w 74. Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. We wtorek późnym popołudniem prezydent będzie występował podczas debaty generalnej. W swoim tegorocznym przemówieniu prezydent RP poruszy temat trzech wartości - przekazał szef jego gabinetu, Krzysztof Szczerski. Potężna gospodarka Pierwszą kwestią, którą poruszy prezydent Duda, będzie motyw przewodni polskiego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Drugim tematem wystąpienia będzie ekologia. Następnym aspektem będzie "kwestia państwa dobrobytu i dyskusji o modelu polityki dobrobytu, która wpisuje się w agendę ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju". Jak donosi portal polsatnews.pl, Andrzej Duda spotkał się z dziennikarzami w ramach briefingu prasowego. Wspomniał, że spotkał się z prezydentem Brazylii, Jairem Bolsonaro. – Ponowiłem moje zaproszenie dla niego do Polski. Powiedział, że się wybierze – podkreślił prezydent. Podczas rozmowy z dziennikarzami Duda zaznaczył, jak ważne jest dla jego administracji, by rynek południowoamerykański "bardziej otworzył się na Polskę, polskie firmy i polskich producentów". – To jest potężna gospodarka, jedna z największych na świecie – ocenił. "Podjął zdecydowane kroki, zabezpieczył puszczę przed pożarem" Prezydent Polski został zapytany również o rozmowy z przywódcą Brazylii ws. ekologii. Bolsonaro był bowiem ostro krytykowany za swoją postawę wobec pożaru w Amazonii. – Z tego co się orientuję, to prezydent Jair Bolsonaro podjął zdecydowane działania w kierunku zabezpieczenia Puszczy Amazońskiej pod kątem walki z pożarem – odpowiedział prezydent Duda. Para prezydencka przyleciała do USA w sobotę. W niedzielę Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda spotkali się z Polonią w New Britain (stan Connecticut).