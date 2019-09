"Jeżeli sytuacja dojrzeje do tego...". PiS porozumie się z opozycją, żeby odwołać szefa NIK?

W rozmowie z serwisem Gazeta.pl Fogiel podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość będzie naciskać na szefa Najwyższej Izby Kontroli jeśli "rzeczywiście miałoby się potwierdzić, że coś jest nie w porządku", żeby zrezygnował.

– Jeżeli sytuacja dojrzeje do tego, że rzeczywiście będzie wyglądało na to, że szef NIK nie może pełnić swojej funkcji, będziemy dążyć również do tego, żeby wspólnie z opozycją porozumieć się co do tego, żeby stworzyć jednak jakąś furtkę prawną jego odwołania w przyszłej kadencji. Można dokonać zmiany ustawy, która na przykład dopuści w ekstraordynaryjnych przypadkach jakieś działania – mówił wicerzecznik PiS. Zapewnił przy tym, że jego formacja zrobi wszystko, aby osoba która nie powinna pełnić funkcji szefa NIK, tej funkcji nie pełnił. Jak dodał, PiS nie pozwoli sobie na na "casus Kwiatkowskiego".

Kontrowersje wokół szefa NIK

W miniony weekend "Superwizjer" TVN podał informację, że prezes NIK Marian Banaś jest właścicielem kamienicy, w której mieści się pensjonat wynajmujący pokoje na godziny. Polityk odpiera zarzuty i zapowiada pozew. Podkreśla, że od miesiąca nie jest już właścicielem tej nieruchomości. Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało, że od 16 kwietnia prowadzi kontrolę oświadczeń majątkowych Mariana Banasia. "Postępowanie obejmuje oświadczenia majątkowe złożone w latach 2015-2019. Planowany termin zakończenia kontroli przypada na drugą połowę października" – podkreśla Biuro. W poniedziałek prezes NIK zapowiedział, że weźmie bezpłatny urlop i zawiesi swoją funkcję do czasu wyjaśnienia sprawy przez CBA.

