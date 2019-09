Dworczyk: Nie zgadzam się z opinią Marka Suskiego

– To prywatna opinia pana ministra Suskiego. Służby są państwowe i niezależnie od tego, kto tworzy większość parlamentarną, która z kolei wyłania rząd. Wszyscy powinniśmy zabiegać o to, żeby służby działały w sposób propaństwowy – powiedział Michał Dworczyk pytany o wtorkowy wpis Marka Suskiego. "Nie ma pełnego zaufania do służb; ani wtedy, ani dzisiaj. Dlatego, że tam jest jeszcze mnóstwo ludzi z poprzedniej ekipy" – napisał na Twitterze szef gabinetu Mateusza Morawieckiego komentując zawirowania wokół prezesa NIK Mariana Banasia.

– Nie zgadzam się z opinią pana Suskiego. Mam zaufanie do służb. To pewna różnica zdań, która w demokracji jest czymś absolutnie naturalnym. Może pan minister użył skrótu myślowego – powiedział szef KPRM Michał Dworczyk na antenie Polsat News.

– Od lat znam pana Mariana Banasia jako niestrudzonego, niezmordowanego człowieka, walczącego o uszczelnienie systemu podatkowego i wcześniej, jako opozycjonistę. Jestem przekonany, że on sam jest najbardziej zainteresowany, żeby wszystkie wątpliwości wokół sprawy z kamienicą rozwiać – zapewnił polityk.

