"Szanuję każdego". Andrzej Duda o ewentualnym starciu z Donaldem Tuskiem

– Zakładam, że każdy startuje, aby zrealizować swoją wizję rozwoju naszego kraju, swoją wizję prezydentury. Z dużym szacunkiem do tego podchodzę – powiedział prezydent pytany czy chciałby, aby w przyszłorocznych wyborach prezydenckich jego rywalem był były premier Donald Tusk.

Andrzej Duda mówił także o relacjach polsko-amerykańskich. Zapytany o przebieg rozmowy z Donaldem Trumpem, która odbyła się podczas ich spotkania w Nowym Jorku, prezydent wskazał, że głównym tematem była współpraca wojskowa. – O tym rozmawialiśmy najwięcej – powiedział. – Ja powiedziałem panu prezydentowi, że mamy nadzieję na wizytę jego z małżonką jeszcze w tym roku. Bardzo byśmy tej wizyty chcieli i czekamy. Pan prezydent powiedział, tak jak mniej więcej wypowiedział się potem do mediów, że bardzo by chciał przyjechać do Polski, że ma nadzieję, że uda mu się to – powiedział polityk w programie "Gość Wiadomości".

– Nie mamy właściwie takich tematów, w których nie mielibyśmy wspólnego stanowiska. Ja bardzo lubię słuchać też opinii pana prezydenta Donalda Trumpa na różne kwestie właśnie związane z wielką polityką światową – dodał polski prezydent.

Andrzej Duda skomentował także wypowiedź prezydenta Francji Emmanuela Macrona o tym, że Polska blokuje wysiłki UE na rzecz ochrony środowiska. – Uważam, że była to wypowiedź co najmniej nieelegancka, bo nie jest to wypowiedź zgodna z prawdą – powiedział polski prezydenta. I dodał: – My przeprowadziliśmy konferencję COP24 w grudniu zeszłego roku w Katowicach. Ta wielka, światowa konferencja klimatyczna zakończyła się sukcesem. Został przyjęty w drodze konsensusu dokument "Katowice Rulebook", czyli reguły katowickie, które mówią o tym, jak należy wdrażać Porozumienie paryskie. To był i to jest nasz wielki sukces właśnie na drodze ochrony klimatu.

