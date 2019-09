Wpadka czy cenzura? Polsat ponownie pomija Konfederację

"Kampania w biegu" – taki tytuł nosił materiał wyemitowany w serwisie informacyjnym Polsat News. Na samym początku materiału pokazano logotypy wszystkich komitetów ogólnopolskich oprócz Konfederacji. Członkowie partii zwracają uwagę na fakt, że pokazano osobno loga Kukiz'15 i PSL, mimo że oba komitety startują razem. "Cudowne rozmnożenie Kukiza" – tego typu ironiczne wpisy można przeczytać na Twitterze i Facebooku.

Politycy Konfederacji przypominają, że to nie pierwszy raz, gdy Polsat pominął ich partię. Gdy kilka dni temu komitety losowały numery list, prezenter Polsatu przedstawiając wyniki, pominął listę nr 4. – W telewizji Polsat może nie potrafią liczyć do 5, wystarczy, że umieją mówić to już mają tam kwalifikacje – stwierdził wówczas sympatyzujący z Konfederacją publicysta Stanisław Michalkiewicz.

Agnieszka Gozdyra tłumaczyła, że cała sytuacja była wynikiem pomyłki. – Kolega czytał, co się czasem zdarza, w obliczu awarii takiej małej technicznej i po prostu mówił z głowy. A czasami mówi się z głowy, czyli z niczego. Przepraszam, ale tak jest – zapewniała Gozdyra w rozmowie z Jackiem Wilkiem, politykiem Konfederacji.

Wilk: Doigrałem się. Dostałem dziś telefon z Tok FM...

