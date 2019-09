Tragiczny wpadek w Wawrze. Nie żyje 17-latka

Jak informuje RMF FM do tragedii doszło ok. godz. 7. Wtedy to 17-latka miała przechodzić przez przejście dla pieszych zabezpieczone przez barierki, które mają za zadanie uniemożliwić wtargnięcie na tory. Niestety, dziewczyna znalazła się tuż przed nadjeżdzającym pociągiem, przez który została potrącona. Zginęła na miejscu.

W związku z wypadkiem warszawiacy muszą liczyć się z utrudnieniami. " W związku ze zdarzeniem w rejonie stacji Warszawa Anin występują utrudnienia w kursowaniu posiągów SKM linii S1 oraz pociągów KM linii R7. Możliwe są opóźnienia, odwołania i skrócenia relacji pociągów na trasie Warszawa Wschodnia - Otwock. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów SKM i KM na odcinku Warszawa Zachodnia - Otwock" – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie ZTM.