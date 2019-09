Wiadomo, kto poinformował rząd o problemach siatkarzy. "Czułem, że tak powinienem postąpić"

We wtorek nad ranem pojawiły się informacje, że Polscy siatkarze utknęli w Amsterdamie. Biało-czerwoni mieli o godz. 10.15 wylecieć do Słowenii na półfinał ME siatkarzy, ale lot został odwołany. Wszystko z powodu strajku linii lotniczych Adria Airways. Na informację tę natychmiast zareagował polski rząd. Premier Mateusz Morawiecki poinformował na Twitterze, że po polską reprezentację wysłany został rządowy samolot.

"Nasza siatkarska kadra utknęła na lotnisku w Amsterdamie. Wysyłamy po nią nasz rządowy samolot, żeby spokojnie mogła dotrzeć na półfinał do Lublany" – poinformował premier.

Kto poinformował polski rząd o problemach siatkarzy? Okazuje się, że to Michał Kubiak. – Jestem kapitanem. Nie chcę sobie przypisywać nie wiadomo jakich zasług. Czułem, że powinienem postąpić tak, jak postąpiłem. Wypaliło. Cieszę się, że mogłem pomóc zarówno nam, jak i wam - dziennikarzom – powiedział portalowi Sport.pl.

Kapitan polskiej reprezentacji przyznał, że wszyscy go pytają, czy sytuacja z samolotem wpłynie na mecz ze Słowenią. – To nie ma znaczenia. Najbardziej cieszy mnie to, że nie zagramy przy pustych trybunach, co na pewno by się zdarzyło, gdybyśmy w półfinale spotkali się z Rosją. Kibiców byłoby znacznie mniej – powiedział.

