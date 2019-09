Żona Wałęsy nie otrzyma statusu opozycjonistki antykomunistycznej i osoby represjonowanej. Sprawę rozstrzygnie sąd

Danuta Wałęsa bez statusu opozycjonistki antykomunistycznej i osoby represjonowanej – tak zdecydował Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jak informuje na Twitterze publicysta "Do Rzeczy" Piotr Woyciechowski, spór rozstrzygnie sąd.

Żona Lecha Wałęsy ubiegała się o te tytuły od października 2018 roku. Jak informowały wtedy media, Danuta Wałęsa złożyła w tej sprawie wniosek do Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Do Rady trafiają wnioski uprzednio weryfikowane w Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W przypadku odpowiedniego potwierdzenia wniosku, status działacza opozycji w PRL przyznawany jest przez stołeczny urząd niezwłocznie.

W jaki sposób można uzyskać taki status? Przede wszystkim należy udowodnić, że przez okres 12 miesięcy prowadziło się działalność opozycyjną. Jeśli danych na ten temat nie ma w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej, działalność muszą potwierdzić wiarygodni świadkowie. Do takich właśnie osób zalicza się m.in. osoby zasłużone, którym przyznano odznaczenia państwowe.

