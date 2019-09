Warszawa: Protest ekologów trwa, interweniuje policja

Ekolodzy przykuli się do klatki na rondzie de Gaulle’a, pod samą palmą. Utrudnienia dla kierowców, mnóstwo policji – podał na Twitterze o godzinie 21.31, dziennikarz Radia ZET.

Protest w centrum Warszawy to kontynuacja Wielkiego Marszu Klimatycznego, który przeszedł dzisiaj ulicami stolicy. Manifestujący zebrali się na placu Defilad i przeszli trasą: Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie, Krucza, Hoża, Marszałkowska, plac Zbawiciela, Mokotowska, Piękna, Aleje Ujazdowskie, Matejki, Wiejska – pod Sejm.

Marsz przeszedł pod hasłem "Zróbmy dobry klimat" i jak podają media, wzięło w nim udział ok. 2 tysiące osób.

Jakie były postulaty protestujących? „Przyjdźcie, by pokazać, że nie zgadzacie się na niszczenie naszego świata! Przyjdźcie, by pokazać, że chcecie działać dla dobra Ziemi! Przyjdźcie, by pokazać siłę i determinację w walce o własną przyszłość!” – zachęcali organizatorzy marszu. CZYTAJ WIĘCEJ O MARSZU NA STRONIE WYDARZENIA NA FACEBOOKU

