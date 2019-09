Semka o kampanii PiS: Lech Kaczyński jest gdzieś w tle

Piotr Semka zwrócił też uwagę na artykuły w niemieckiej prasie, która odnotowała bardzo poważnie zgodę Kongresu USA na sprzedaż Polsce myśliwców F-35. – Żadna z gazet nie ukrywała, że to zmiana w architekturze bezpieczeństwa. Ale ten tydzień pokazał, że Trump bywa nieodpowiedzialny. Dla wewnętrznego sporu Trump ujawnił stenogram swoich rozmów z Zełenskim. Ujawnił niejawną rozmowę i wypowiedzi prezydenta Ukrainy – mówił.

Publicysta "Do Rzeczy" odniósł się też do występów Klaudii Jachiry, kandydatki KO do Sejmu. – Jachira kpiła z ofiar smoleńskich. To pokazuje,że w Platformie absolutnie nie istnieje szacunek dla ofiar, które pochodziły również z PO. Działa metoda "nie cofamy się ani o krok". Smutne, że fanatyczny elektorat PO zapewne na Jachirę zagłosuje – dodał.







