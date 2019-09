Zgoda Ukrainy na ekshumacje. Prof. Szwagrzyk: Na dziś nie powinniśmy jeszcze używać słowa "przełom"

Szef ukraińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Wasyl Bodnar oświadczył wczoraj, że Ukraina pozytywnie odpowiedziała na wniosek Polski o pozwolenie na wznowienie poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar konfliktów, które pogrzebane są na ukraińskim terytorium. To odpowiedź na zeszłotygodniowy wniosek ambasadora RP na Ukrainie Bartosza Cichockiego.

Do sprawy odniósł się dziś na antenie Polskiego Radia 24 prof. Krzysztof Szwagrzyk. Wiceprezes Instytutu Pamięcie Narodowej przyznał, że informacja jaka dotarła z Kijowa, to coś bardzo długo przez nas oczekiwanego. – Dwuletni już okres zakazu prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na Ukrainie upłynął w Polsce w przeświadczeniu, że po drugiej stronie nie ma zrozumienia dla polskich oczekiwań. Nikt nie był w stanie zrozumieć, dlaczego nie możemy prowadzić prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych – podkreślał profesor Szwagrzyk.

Wiceprezes IPN mówił o "nowym otwarciu". – Mamy ze strony ukraińskiej sygnał, że te działania będą mogły być wznowione – dodał. Profesor studził jednak emocje: "użyję słowa 'przełom', gdy będę mógł pracować na Ukrainie, na dziś jest to dobry sygnał, czekamy na realizację".

Profesor Szwagrzyk wspomniał również o szeregu formalności, jakie czekają stronę polską przed przystąpieniem do prac ekshumacyjnych. Jak tłumaczył, w myśl ukraińskiego prawa, prace na terenie tego kraju mogą wykonywać tylko firmy ukraińskie, posiadające odpowiednie zgody i certyfikaty. – My, na podstawie umów międzynarodowych, będziemy dopuszczeni do tych działań – powiedział.

