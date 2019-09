Kandydat KO popiera homoadopcję i eutanazję. Biblię nazywa "indoktrynacją"

Hardie-Douglas był burmistrzem Szczecinka w latach 2016-2018. W piątek podczas konwencji połączonej z występem Małgorzaty Ostrowskiej, kandydat na posła wygłosił przemówienie. Nie zabrakło mocnych, światopoglądowych deklaracji oraz krytyki obecnych władz i Kościoła. Do oddawania głosów na kandydata zachęcał obecny burmistrz Szczecinka Daniel Rak oraz Sławomir Nitras.

Jak opisuje lokalny portal szczecinek.com, Hardie-Douglas stwierdził, że wygranych przez PiS wyborach Polską targają dziesiątki afer, a Polska stała się państwem policyjnym. Straszył, że Polsce grozi katastrofa, a wybory są dla kraju ostatnią szansą. Działacz przyznał, że po ewentualnym zdobyciu mandatu posła, chciałby się zająć w Sejmie m. in. tematem zdrowia (jest chirurgiem) oraz oświaty.

– Sprawdziłem sobie, jakie są lektury obecnie w szkole. Ta zmiana lektur jest właśnie takim jasnym wskaźnikiem tego, w którą stronę idzie dzisiaj państwo polskie. Jest tam Biblia, w tym fragmenty Ks. Rodzaju, Ks. Hioba, Ks. Psalmów, Apokalipsy św. Jana, jest Bogurodzica, Lament Świętokrzyski, Legendy o św. Aleksym, Kwiatki św. Franciszka z Asyżu… Ja nie mówię, że to są złe lektury. Ja większości z nich nie znam. Ale nie ma Szekspira. To, co się dzieje, jest chore po prostu. Po wygranych wyborach, a wierzę, że tak będzie, tą tendencję indoktrynowania młodych ludzi po prostu trzeba będzie zlikwidować – mówił podczas konwencji.

Dalej były włodarz Szczecinka stwierdził, że w kwestiach światopoglądowych ma jasno określone zapatrywania. ewnych poglądów się nie wyrzeknę. Jestem zwolennikiem zwalczania nietolerancji, antysemityzmu. Nie godzę się z tym, że w Polsce można bezkarnie (oczywiście mówię o grupie idiotów) obchodzić urodziny Hitlera. Że można napluć w autobusie na twarz drugiego człowieka, tylko dlatego, że ma inny kolor skóry. Chcę to otwarcie powiedzieć: jestem zwolennikiem małżeństw homoseksualnych. Uważam, że nie tylko się powinno legalizować takie związki, ale i pozwolić parom homoseksualnym na adopcję dzieci. Jestem też zwolennikiem ograniczonej eutanazji.

