Ktoś niszczy banery Fogla, Suskiego i Karczewskiego

Portal dotarł do zdjęć dowodzących, że ktoś specjalnie niszczy banery polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wandal wycina głowy kandydatom PiS z banerów. W ten sposób zniszczono plakaty m. in. Marka Suskiego i Stanisława Karczewskiego.

Banery kandydatów PiS są niszczone w okolicach Grójca, miasta położonego w województwie mazowieckim. Z okręgu wyborczego nr 17, który obejmuje m. in. Grójec i okolice startuje do Sejmu z jedynki na liście PiS Marek Suski. Drugie miejsce na liście partii rządzącej ma wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Natomiast Stanisław Karczewski jest kandydatem PiS z tego okręgu do Senatu. Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel ma banery z Jarosławem Kaczyńskim. I to właśnie z nich ktoś powycinał głowę prezesa PiS.

Sprawa została zgłoszona Straży Miejskiej – informuje wPolityce.pl.

