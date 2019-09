Uczennice pobiły się przed szkołą. "Przeproś, s****o, przeproś!"

Bójkę przed szkołą w Lubinie opisał lokalne media. Sytuacja miała miejsce przed Zespołem Szkół nr 1. Jak widać na filmie opublikowanym m.in. w serwisie miedziowe.pl, dwie nastolatki biją się, szarpią i wyzywają. Na nagraniu widać jak jedna z nastolatek podcina drugą, a następnie okłada leżącą pięściami.

Na nagraniu nie słychać rozmowy dziewczyn, ale można usłyszeć pojedyncze wyzwiska i krzyki. W pewnym momencie jedna z bijących się nastolatek krzyczy do drugiej "Przeproś ty szmato, przeproś" i zaczyna bić dziewczynę po twarzy. Wtedy do bijących się 15-latek podbiega dorosły mężczyzna, który je rozdziela.

Szokujące jest też zachowanie tłumu kilkudziesięciu dziewczynek obserwujących kłótnie i bójkę, które nie reagują i nie starają się uspokoić sytuacji, ale zachęcają bijące się koleżanki do agresji.

– Oficer dyżurny przyjął zgłoszenie o bijących się dwóch uczennicach w pobliżu jednej z lubińskich szkół. Na miejscu pojawił się patrol policji. Jedna z tych młodych kobiet z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. W tej sprawie funkcjonariusze zabezpieczyli materiał filmowy, trwają ustalenia, w jakich okolicznościach doszło do tego incydentu i jaki był jego powód. Całość materiału zostanie przekazana do Sądu Rodzinnego i dla Nieletnich – relacjonuje w rozmowie z serwisem miedziowe.pl Sylwia Serafin, oficer prasowy lubińskiej policji.

Czytaj także:

Starsza kobieta wyszła na grzyby i nie wróciła do domu. Odnaleźli ją żołnierze WOT