Kasprzak za aborcją nawet w 9. miesiącu ciąży. "Popieram to, najwyraźniej taka kobieta ma powód"

Paweł Kasprzak, kandydat Obywateli RP do Senatu, postanowił podzielić się swoimi poglądami w sprawie aborcji. Działacz nie tylko stwierdził, że aborcja powinna być legalna - jego zdaniem powinna być ona dopuszczalna nawet w ósmym czy dziewiątym miesiącu ciąży.

– Sytuacja braku regulacji pozwala przeprowadzać aborcję np. w 8-9 miesiącu ciąży. Opowiadam się za tym nawiasem mówiąc, bo jeśli ktoś się na takie coś decyduje, to ma, przepraszam, dobry powód. To znaczy coś się dzieje, co uzasadnia tak dramatyczną decyzję. (…) to jest sprawa tych ludzi - kobiety i lekarza. (…) To jest jedyne zdrowe podejście – oznajmił lider Obywateli RP.

Wypowiedź Kasprzaka wywołało falę krytyki w internecie.

