Premier: My proponujemy zdrowo rozumianą normalność

W swoim wystąpieniu szef rządu mówił o wadze zbliżających się wyborów parlamentarnych. – Stoimy przed bardzo ważnym wyborem. My proponujemy zdrowo rozumianą normalność. Normalność to życie polskich rodzin na poziomie, dobra praca, coraz lepsza płaca, wyraźnie poprawiająca się infrastruktura lokalna oraz bezpieczeństwo – przekonywał Mateusz Morawiecki. Premier tłumaczył, że sprawność instytucji państwowych spowodowała, że dziś możemy cieszyć się takimi programami jak np. "Rodzina 500 Plus". Jak zauważył, program też był kwestionowany przez politycznych konkurentów Prawa i Sprawiedliwości. – Nam udało się go wprowadzić, a nawet rozszerzyć. To nie jest tylko kwestia woli, ale i umiejętności, czy ktoś potrafi zarządzać finansami publicznymi, PiS potrafi – zapewniał.

Premier Morawiecki mówił także o konieczności motywowania ludzi, żeby 13 października poszli do urn wyborczych. – Musimy bardzo mocno zaangażować się, przekonywać innych do pójścia na wybory, do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Tylko my jesteśmy gwarancją tego, że nasze programy zostaną utrzymane – podkreślał. – Idziemy we właściwym kierunku, w kierunku wartości dla Polaków najważniejszych, takich jak rodzina, praca, płaca, rozwój. To wartości, na które stawiamy również w kolejnych kadencjach, jeśli Polacy nam zaufają – dodawał.

– Jesteśmy w przełomowym momencie. Zbliżające się wybory są niezwykle ważne. Chcemy rozwoju i normalności, pokazujemy, że nawet w najtrudniejszych tematach potrafimy być efektywni – wskazywał.