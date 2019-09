Klynstra odpowiada na kuriozalny pomysł Holland: Zawiesić prawa wyborcze potomkom zbrodniarzy komunistycznych

Znana z niechęci do partii rządzącej, a także ostrych komentarzy reżyserka, w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" podzieliła się dość... oryginalnym pomysłem. Artystka zaproponowała bowiem ograniczenie praw mężczyzn, dla dobra demokracji... – W męskim, testosteronowym, nacjonalistycznym projekcie politycznym, który jest jednocześnie lękowy i narcystyczny, doszliśmy do granicy, za którą bardzo trudno jest zmienić politykę tak, by nagle inne wartości zaczęły grać główną rolę. Mam więc prosty pomysł, żeby na trzy kadencje zawiesić prawa wyborcze mężczyzn. Tylko czynne – nie będą mogli głosować, ale będą mogli być wybierani – tłumaczyła Holland. – Nadal premierem może zostać mężczyzna, ale wybrany przez kobiety będzie miał inne priorytety – dodała reżyserka.

Holland dopytywana przez dziennikarkę o sens wprowadzenia takie rozwiązania, tłumaczy, że „kobiety przez tysiąclecia nie miały żadnych praw” i „byłoby sprawiedliwe, żeby choć przez kilkanaście lat mężczyźni odpoczęli”. – Pewnie przez pierwsze cztery lata byłby chaos. Ale potem będzie tylko lepiej – przekonywałą Holland.

Na ten kuriozalny pomysł odpowiedział Redbad Klynstra-Komarnicki. "A ja mam taki prosty pomysł, żeby zawieszać prawa wyborcze kolejnym potomkom złoczyńcow i zbrodniarzy komunistycznych (aż do siódmego pokolenia), do momentu, w którym publicznie nie potępią udowodnionych postaw i czynów swoich przodków. Dla demokracji To może być wręcz zbawienne" – napisał na Twitterze aktor.