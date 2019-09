Konfederacja: Rozdzielimy LGBT od państwa. Wprowadzimy ustawę anty-LGBT

– My, jako Konfederacja doprowadzimy do sytuacji, w której przegłosujemy ustawę anty-LGBT. To jest jeden z fundamentów tego, dlaczego idziemy do Sejmu – powiedział Witold Tumanowicz na briefingu prasowym w Lublinie. Lider listy kandydatów do Sejmu w okręgu chełmskim dodał, że w takiej ustawie znalazłoby się "uwolnienie przestrzeni publicznej od różnego rodzaju prowokacyjnych symboli, prowokacyjnych zachowań".

– Ta najbliższa kadencja Sejmu jest do tego, żeby wypracować dobrą taką ustawę – stwierdził działacz.

"Policja nie będzie chroniła dewiantów"

W sobotę ulicami Lublina przeszedł Marsz Równości. Przeciwnicy próbowali zablokować paradę, a policja była zmuszona użyć gazu łzawiącego i armatek wodnych. 38 uczestników nielegalnej kontrmanifestacji zostało zatrzymanych.

Przedstawiciele Konfederacji odnieśli się do tego wydarzenia.

– Chcemy wyrazić ogromne oburzenie tym, co się działo na ulicach naszego miasta, ponieważ nie dość, że profanowane były polskie symbole narodowe, polskie symbole święte, religijne, mamy do czynienia z sytuacją, w której normalni mieszkańcy Lublina byli gazowani, bo chcieli się sprzeciwić tej manifestacji – zaznaczył Tumanowicz. Jego zdaniem, kilka osób zostało zatrzymanych "za to tylko i wyłącznie, że biernie stawiali opór temu marszowi zboczeń".

Głos na konferencji zabrał również Grzegorz Braun, lider partii Korona. – Konfederacja Wolność i Niepodległość jest za bezpieczeństwem państwa i życia ludzkiego w państwie polskim, za bezpieczeństwem wiary, normalnej rodziny i własności – wskazał. Dodał, że tradycję i cywilizację chrześcijańską trzeba bronić przed "tęczową rewolucją, przed wpływami obcych imperiów, obcych ambasad.

– Konfederacja na pewno nie będzie wysyłać funkcjonariuszy policji, bezpieki, przeciwko normalnym ludziom po to, żeby osłaniali parady dewiantów. Dość promocji dewiacji pod ochroną polskiej policji – podkreślił Braun. Przypomniał też główne postulaty programowe Konfederacji dotyczące m.in. powszechnej ulgi podatkowej, zerowego PIT-u, dobrowolnego ZUS-u, bonu edukacyjnego. – Precz z podatkami ukrytymi, precz z akcyzą – dodał.

– Konfederacja ma jako jedyna pozytywny program dla Polski – ocenił z kolei Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego.