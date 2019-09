"DGP": Caritas ze skazą

„Nietransparentne relacje kościelnej organizacji z jedną z firm PR-owych sprawiły, że trwa tam zlecona przez Episkopat kontrola. W tle są rewolucja kadrowa i zarzuty byłych pracowników” – czytamy na łamach”DGP”.

Gazeta podaje, że wątpliwości dotyczące zarządzania finansami organizacji wzbudza m.in. współpraca z firmą Commee Bridge. „Na czym polega problem? Robert Kazimierski, dyrektor naczelny firmy (Commee Bridge – red.), która od grudnia 2017 r. wykonywała zadania PR-owe dla CP, to równocześnie kierownik centrum medialnego kościelnej instytucji, które te zadania zlecała. A więc mowa o ewidentnym konflikcie interesów. Commee Bridge wystawiła organizacji charytatywnej faktury na sumę co najmniej 170 tys. zł. Co więcej, firma nie ma prawdziwego biura i zatrudnia »pracowników sezonowych«. A do tego na swojej stronie internetowej chwali się obsługą wydarzeń z okresu, gdy jeszcze… nie istniała” – podaje dziennik.

Analizując sytuację w CP, „DGP” dowiedział się, że dzisiaj Robert Kazimierski kończy pracę dla Caritas Polska. Wyniki kontroli w organizacji zostaną zaprezentowane prawdopodobnie 8-9 października, podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

