Pomnik Stepana Bandery we Lwowie

Zbrodnie ukraińskie na Polakach. Pobierz specjalny "Do Rzeczy"

"Kozacy Bohdana Chmielnickiego kierowali się w połowie XVII w. ideologią równie wyrafinowaną jak budowa cepa: wyrżnąć wszystkich Lachów, księży katolickich i Żydów! Niespełna trzy stulecia później ich następcy z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów dokonali wytężonej pracy myślowej i stworzyli konstrukcję dostosowaną do zmienionych warunków dziejowych, a mianowicie księży przesunęli do kategorii wszystkich Lachów, a dodali moskiewską komunę" - pisze Maciej Rosalak. Prezentujemy specjalny dodatek "Do Rzeczy" o zbrodniach ukraińskich na Polakach.