Warszawa nie ma pieniędzy na 500 plus. Reaguje Kaczyński

"Dziennik Gazeta Prawna" napisał, że w stolicy brakuje środków na wypłaty pieniędzy z programu 500 plus. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uważa, że to wina rządu. Głos w tej sprawie zabrał w poniedziałek na konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Wszystkie pieniądze, które są potrzebne na to, by 500 plus było w Warszawie wypłacane, zostały przekazane władzom miasta. Ostatnia transza 26 września. Nie ma żadnych przeszkód, jest tylko polityka – powiedział Kaczyński.

Według prezesa PiS Trzaskowski prowadzi "operację zmierzającą do niewypłacania 500 plus". – Chciałem te działania bardzo surowo potępić i jednocześnie wezwać prezydenta Trzaskowskiego do ich zaniechania – oświadczył.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało w komunikacie, że wojewoda mazowiecki przekazał do 19 września ok. 160 mln zł na 500 plus warszawskiemu ratuszowi.

Co więcej, resort rodziny w piśmie do władz miasta zwrócił się z prośbą o wypłatę wszystkich należnych świadczeń jeszcze w tym miesiącu.

"Program «Rodzina 500+» jest realizowany przez samorządy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, co oznacza, że środki na jego finansowanie gwarantowane są przez Skarb Państwa i przekazywane są bez zbędnej zwłoki" – czytamy w komunikacie MRPiPS.