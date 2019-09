Zaskakujące słowa Millera o Kaczyńskim. "Jestem w tym jego sojusznikiem"

– On sądzi, że powinien to zrobić. Co więcej, ja jestem w tym jego sojusznikiem – stwierdził Leszek Miller na pytanie dziennikarki "Super Expressu" o to, czy Jarosław Kaczyński zostanie premierem po wygranych wyborach.

Były premier i lider SLD był gościem Kamili Biedrzyckiej w "Super Expressie". Jego słowa na temat kampanii i rządów PiS mogą zaskoczyć. Leszek Miller odniósł się do kampanijnej aktywności prezesa PiS. – To, że jest liderem w kampanii wynika z jego pewności siebie – wskazał były premier. – Pod tym może też kryć się zamiar, żeby po wyborach - choć może niekoniecznie od razu - zostać premierem – dodał były przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jego zdaniem Kaczyński sam sądzi, że powinien objąć fotel szefa rządu. – Mało tego, ja w tej sprawie jestem jego sojusznikiem. Dla czystości życia politycznego szefem rządu zawsze powinien zostać ten, kto wygrał wybory – ocenił Leszek Miller. – Czyli w tym kontekście jest Pan przeciwnikiem pomysłu Grzegorza Schetyny, by wystawić na premiera Małgorzatę Kidawę-Błońską? – zapytała prowadząca rozmowę. – Jestem zwolennikiem, bo być może pani Kidawa-Błońska będzie kandydatką na szefa Platformy Obywatelskiej – odparł Miller. Czytaj także:

