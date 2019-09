Ziemkiewicz do Trzaskowskiego: Pies cię trącał

Założyciel Solidarności Walczącej, działacz opozycji w czasach PRL i ojciec premiera Mateusza Morawieckiego zmarł w poniedziałek w wieku 78 lat. Kornel Morawiecki długo chorował. Przegrał walkę z rakiem trzustki.

"Odszedł Kornel Morawiecki - dla wielu bohater podziemnej opozycji antykomunistycznej, a ostatnio Marszałek Senior. Wyrazy współczucia dla premiera @MorawieckiM i całej rodziny" – napisał Trzaskowski w poniedziałek na Twitterze.

"Sądzę, że uczeń prof Geremka wie doskonale, iż stosując taką frazę w istocie napisał: nie był bohaterem, choć wielu się tak wydawało - i że nie zrobił tego niechcący. Cóż, pies cię trącał, @trzaskowski_BTW: oddaj złodzieju dzieciom ich 500+" – oświadczył Ziemkiewicz.

Pisząc o 500 plus, publicysta "Do Rzeczy" nawiązał do informacji podanej przez Trzaskowskiego, że w Warszawie brakuje środków na wypłatę świadczeń z rządowego programu. Wcześniej na te doniesienia zareagował prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Wszystkie pieniądze, które są potrzebne na to, by 500 plus było w Warszawie wypłacane, zostały przekazane władzom miasta. Ostatnia transza 26 września. Nie ma żadnych przeszkód, jest tylko polityka – stwierdził lider obozu rządzącego.