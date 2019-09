Poseł PO chwali... spot PiS. "Mogę pogratulować"

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało nowy spot, w którym mobilizuje swoich wyborców do wzięcia udziału w głosowaniu 13 października.W spocie widzimy mężczyznę, który zasypia przed telewizorem. W śnie rozmawia z ubranym na biało Januszem Rewińskim, który pokazuje, co może się stać, jeśli wybory wygra opozycja. – Pan Grzegorz urealnił 500 Plus. Urealnił, pociął, podzielił – a większość zabrał – tłumaczy.

Co ciekawe, pozytywnie o spocie PiS wypowiedział się poseł PO. Grzegorz Furgo w rozmowie z portalem tvp.info przyznał, że spot jest "niezły warsztatowo". – Ja znam Janusza Rewińskiego i to dobrze. Zawsze, kiedy go oglądam, to powoduje on uśmiech na twarzy, bo to świetny aktor. Spot niezły warsztatowo. Mogę pogratulować – powiedział nieoczekiwanie.