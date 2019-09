Mocna odpowiedź Jaruzelskiej na list byłych prezydentów. "Siedząc w luksusowej szalupie listy piszecie"

"Trzynastego października nie czekają nas normalne wybory, lecz takie, które zadecydują, czy Polska będzie demokratycznym państwem prawa, czy też będzie nadal staczała się w kierunku autorytarnej dyktatury. Demokratyczna większość w Senacie może okazać się kluczowa" – piszą byli prezydenci w liście otwartym zatytułowanym "Wspólnie do Senatu". Kierowany jest on do "przedstawicieli demokratycznej opozycji kandydujących do Senatu spoza wspólnej listy trzech opozycyjnych ugrupowań".

Pod listem oprócz byłych prezydentów Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego podpisali się Krystyna Janda, Maja Komorowska, Juliusz Machulski, Wojciech Sadurski, Ludwika Wujec, Henryk Wujec czy Adam Zagajewski.

Do listu w ostrych słowach odniosła się Monika Jaruzelska. Córka generała, która w ostatnich dniach nie szczędzi krytyki zwłaszcza lewicy, wytknęła byłym prezydentom brak realnych działań.

"Szanowni Panowie Prezydenci i sygnatariusze listu »Wspólnie do Senatu«, dlaczego gdy, jak piszecie, Polska stacza się »w kierunku autorytarnej dyktatury«, sami nie wystartowaliście w wyborach parlamentarnych? Wasza obecność na listach zapewniłaby nieporównywalnie lepszy wynik opozycji" – stwierdziła na Twitterze Jaruzelska.

"Widzicie, że statek tonie, a Wy siedząc w luksusowej szalupie, piszecie listy, zamiast aktywnie działać. Liczba osób startujących do Senatu, jest i tak o 1/3 mniejsza niż w 2015. Teraz chcecie zdecydować o tym, że wyborcy przeciwni rządom PiS, ale też rozczarowani Platformą Obywatelską, nie będą mieli na kogo głosować" – wskazała dalej córka Wojciecha Jaruzelskiego. "Czy o taką Polską walczycie?" – zapytała, podsumowując swój wpis.