"DGP": Tajny plan samorządowców na czas po wyborach. Przygotowali takie projekty ustaw

Według "DGP", prezydenci miast chcą wprowadzić w życie wizję, którą proponowali już kilka miesięcy temu – chodzi głównie o szeroką decentralizację państwa. Wcześniej samorządowcy proponowali w związku z tym 21 postulatów samorządowych.

Teraz, jak informuje dziennik, chodzi o kilkanaście projektów ustaw. Wśród nich ma być pakiet ustaw finansowych, ustawa o wynagrodzeniach, ustawa przekazująca PIT samorządom czy ustawa środowiskowa.

Senat ma być natomiast areną ich realizacji. Oznacza to, iż prezydenci miast już obstawili zwycięstwo opozycji w izbie wyższej parlamentu.

– Nie ma co ukrywać, że to po części kalkulacja polityczna. Prawdopodobieństwo zwycięstwa kandydatów opozycji jest większe w przypadku Senatu niż Sejmu – mówi w rozmowie z dziennikiem Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa i członek zarządu Związku Miast Polskich.

Jak ponadto ustaliła "Gazeta Prawna", opozycja wybrała już nawet przyszłego wicemarszałka Senatu, który jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej - chodzi o Zygmunta Frankiewicza, szefa ZMP i wieloletni prezydent Gliwic.

"Choć politycy KO oficjalnie mocno wierzą w zwycięstwo w wyborach do Sejmu i Senatu, to jednak w mniej formalnych rozmowach przyznają, że w tej chwili gra toczy się o Senat i o to, by zwycięstwo PiS w Sejmie było pyrrusowe, tzn. niepozwalające na sformułowanie rządu lub niedające przygniatającej większości" – czytamy w "DGP".