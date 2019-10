Budka o wyniku Konfederacji: Ja bym życzył...

– Konfederacja odbiera PiS. Ja bym życzył, żeby Konfederacja miała 4,98% głosów. To byłoby dla Polski najbezpieczniejsze – tłumaczył Borys Budka (KO).

Jednocześnie polityk stwierdził, że „obawiałby się ludzi, którzy mogą wejść z tych (Konfederacji – red.) list”. – Pamiętam, kto tam jest na listach. Jest kilkanaście osób, z którymi nie miałbym problemu rozmawiać. Osoby o poglądach wolnościowych, liberalnych, gospodarczych, normalnych konserwatystów. Ale niestety są też osoby, które mogą formule demokratycznej zaszkodzić – podkreślił Budka.

Konfederacja wejdzie do Sejmu?

A jak wygląda sytuacja poszczególnych komitetów w sondażach? Dokładnie dwa tygodnie przed wyborami, Prawo i Sprawiedliwość wygrywa we wszystkich sondażach – w najnowszym badaniu pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl, Prawo i Sprawiedliwość prowadzi z wynikiem 46,9 proc. głosów. Partia Jarosława Kaczyńskiego zalicza zatem minimalny spadek o 0,3 punktu proc. w stosunku do poprzedniego badania Social Changes.

Koalicja Obywatelska pozostaje nadal daleko w tyle z wynikiem 27,8 proc. głosów – choć oznacza to niewielki wzrost poparcia o 1,7 punktu proc.

Na Sojusz Lewicy Demokratycznej zagłosować chce 12,6 proc. ankietowanych. W poprzednim badaniu było to 12,4 proc. Poza podium znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe (startujące z Kukiz'15), którego wynik pozostaje bez zmian – głos na tę formację chce oddać 6,8 proc. respondentów.

Na piątym miejscu, ponad progiem wyborczym, plasuje się Konfederacja z poparciem 5,9 proc. Oznacza to jednak spadek poparcia dla tego ugrupowania o 1,6 punktu procentowego.

