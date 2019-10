Co wyborcy PiS i PO nawzajem o sobie myślą? Przygnębiający sondaż

To badanie panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski może dać do myślenia. Portal zapytał wyborców PiS i Platformy Obywatelskiej, jak wzajemnie się oceniają. Wyniki pokazują, że podziały nie dotyczą jedynie różnicy poglądów, ale także m. in. dużego braku zaufania.

Wyborcy PO o elektoracie PiS

Głosujący na PO postrzegają zwolenników PiS przede wszystkim jako konfliktowych (93 proc.), samolubnych (89 proc.), niebezpiecznych (88 proc.), uprzedzonych i chciwych (po 83 proc.). W dodatku wyborcy PO uważają, że popierający PiS są skorumpowani (76 proc.) i źli (74 proc.).

Aż 90 proc. sympatyków PO uważa, że z wyborcami partii rządzącej nie da się dogadać. 88 proc. twierdzi, że zwolennicy partii Jarosława Kaczyńskiego nie są godni zaufania, a 75 proc. - że nie zależy im na Polsce.

Zwolennicy PiS o popierających PO

Opinie sympatyków PiS o drugiej stronie nie są lepsze. Trzy czwarte uważa, że wyborcy PO są chciwi i konfliktowi, a 74 proc. - że są samolubni i skorumpowani. Kolejne miejsca zajęły takie epitety jak uprzedzeni (64 proc.), niebezpieczni (59 proc.) i źli (57 proc.).

81 proc. wyborców PiS ocenia, że sympatycy PO nie są uczciwi, a 82 proc. - że nie są godni zaufania. Tylko 8 proc. zwolenników partii rządzącej postrzega drugą stronę jako patriotów.

Dokładnie i szersze wyniki sondażu opublikował na Twitterze dziennikarz WP, Kamil Sikora.

Co ciekawe, portal zapytał też wyborców partii o to, jaka byłaby ich reakcja, gdyby osoba z najbliższej rodziny miała zawrzeć związek małżeński z osobą o przeciwnych poglądach.

Co jeśli będzie ślub?

Większość wyborców i PiS, i PO odpowiedziało, że nie ma to dla nich większego znaczenia. Jednak 13 proc. wyborców PO odebrało by to zdecydowanie negatywnie, a 27 proc. - raczej negatywnie (razem 40 punktów procentowych). Dokładnie 0 proc. respondentów oceniłoby to pozytywnie.

Z drugiej strony, wyborcy PiS, którzy dostali to samo pytanie wskazują, że zdecydowanie odebrali by to negatywnie (9 proc.), lub raczej negatywnie (14 proc.), co razem daje 23 punkty procentowe. 1 proc. oceniłby to raczej pozytywnie, i 1 proc. - zdecydowanie pozytywnie.

Badanie dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna. Próba ogólnopolska licząca N=1040 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Struktura próby dobrana wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI. Termin realizacji: 24 – 27 września 2019 roku.

