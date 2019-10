Giertych: Czyli Kościół wyklucza głosowanie na PiS i SLD

We wtorek na stronie internetowej biura prasowego KEP pojawiło się oświadczenie abp. Stanisława Gądeckiego, w którym czytamy m.in., co może, a czego nie może popierać katolik.

"Katolicy powinni popierać programy broniące prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarantujące prawną definicję małżeństwa jako trwałego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące politykę rodzinną, wspierające dzietność, gwarantujące prawo rodziców do wychowania własnego potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą i moralnymi przekonaniami" – brzmi fragment komunikatu abp. Gądeckiego.

Przesłanie przewodniczącego KEP skomentował na Twitterze Roman Giertych, przekonując, że treść tego oświadczenia wyklucza głosowanie na PiS i SLD.

"KEP wzywa do głosowania na osoby, które: «Dają świadectwo życia w rodzinie» oraz mają «szacunek do każdego człowieka, postawę dialogu i umiejętność współpracy z innymi, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów». A także chcą chronić życie i dzieci. Czyli PiS i SLD odpada" – uważa Giertych.

Wybory odbędą się 13 października. Według wszystkich sondaży najpoważniejszym faworytem jest PiS. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, a trzecie – Lewica.