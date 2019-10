"Będzie okazja o tym wszystkim przypomnieć...". Ziemkiewicz odpowiada na zapowiedź Trzaskowskiego

W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że stolicy brakuje środków na wypłatę świadczeń z programu 500 plus. Rafał Trzaskowski stwierdził, że rząd przesyła te pieniądze za późno. Zaprzeczyło temu m.in. Ministerstwo Rodziny, a także prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Wczoraj głos w tej sprawie zabrał na Twitterze Rafał Ziemkiewicz. "Oddaj złodzieju dzieciom ich 500+" – napisał na swoim profilu publicysta "Do Rzeczy". Dzisiaj na antenie TVN24 Trzaskowski zapowiedział proces z dziennikarzem. – To politycy prawicy oskarżają mnie, że jestem złodziejem. Wychodzi pan prezes (Kaczyński – red.) i oskarża mnie że opóźniam wypłaty 500 plus. Nie robiłem żadnej awantury politycznej – mówił Trzaskowski.

Do zapowiedzi Trzaskowskiego odniósł się już Rafał Ziemkiewicz, który ocenił, że prezydent Warszawy "pewnie będzie starał się przekonać sąd, że zarzuciłem mu iż osobiście przywłaszczył sobie pieniądze ma 500+ na swoją korzyść (kontekst jest oczywisty, że nie o to chodziło)" "W istocie sprawa dla sądu jest pytanie, czy można nazwać złodziejem polityka odpowiadającego za ewidentne złodziejstwa kierowanej przez niego instytucji. Przecież zniknięcie kasy na zasiłek dla dzieci to tylko jedno z wielu nadużyć w platformerskiej Warszawie - a Rafał Trzaskowski odpowiada za wszystkie, także za te z czasów jego poprzedniczki HGW, którą wspierał, której rządy jako następca afirmował i nigdy nie dostrzegł potrzeby ich rozliczenia. Będzie okazja o tym wszystkim szczegółowo przypomnieć" – napisał na Twitterze.