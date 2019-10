Zapraszamy na spotkanie autorskie Pawła Lisickiego

Najnowsza książka Pawła Lisickiego to podróż do źródeł chrześcijaństwa. To opowieść o śledztwie ws. prawdziwej historii grobu św. Piotra.

– Co jest centrum duchowym Rzymu? Oczywiście Bazylika św. Piotra. A co jest centrum Bazyliki św. Piotra? Co jest sercem, najważniejszym miejscem? To coś, czego zwykle ludzie, pielgrzymi, turyści nie widzą, bo znajduje się to kilka metrów pod ołtarzem z Kopułą Berliniego – to grób św. Piotra. Powstaje teraz pytanie, czy możemy być pewni, że ten grób się tam znajduje? Czy w tym miejscu faktycznie znajdują się szczątki św. Piotra? W 1939 roku papieżem, który postanowił to zbadać był Pius XII. Zgromadził on archeologów, którzy zeszli do podziemi pod posadzką bazyliki i rozpoczęli badanie. Mamy teraz rok 2019, wtedy był rok 1939. Jak to możliwe, że wciąż w wielu zachodnich mediach pojawia się opinia, że grobu i szczątków św. Piotra nie ma pod bazyliką i w ogóle nie znajdują się one w Rzymie? Kto zbadał i kto może poświadczyć, że to opinie są prawdziwe? Jak wyglądało prawdziwe śledztwo w sprawie grobu św. Piotra? Co badali archeologowie? Co pokazywał Pius XII i co ogłosił? – zapowiada swoją najnowszą książkę Paweł Lisicki.

Mogłoby się wydawać, że Bazylika Świętego Piotra zajmowała miejsce na mapie Rzymu od zawsze. Tymczasem dwa tysiące lat temu na Wzgórzu Watykańskim rozciągały się gaje, parki, pastwiska i nieużytki. Na tym terenie zginął śmiercią męczeńską wraz z innymi wyznawcami Chrystusa Apostoł Kefas. Najprawdopodobniej został pochowany w zwykłej jamie wygrzebanej w ziemi. Trzy wieki później nad jego grobem wspaniałą bazylikę wzniósł cesarz Konstantyn.

Chociaż czas zatarł pamięć o dokładnym miejscu pochówku wielkiego apostoła to domniemaną mogiłę ze szczątkami Piotra przez wieki otaczała nabożna cześć milionów pielgrzymów. Papież Pius XII w 1939 wbrew stanowisku swoich poprzedników postanowił zweryfikować dane dyktowane przez tradycję pątniczą i dokładnie zbadać watykańskie podziemia. Po dziesięciu latach prac wykopaliskowych i badawczych ogłosił światu, że odnaleziono prawdziwe miejsce pochówku Rybaka znad Jeziora Galilejskiego.

• Czy papież miał rację?

• Skąd czerpał niewzruszoną pewność?

• Co stało się z kośćmi Piotra?

• Dlaczego w ciągu ostatnich siedemdziesięciu lat tak mało mówi się o tym wielkim odkryciu?

• Komu mogło na tym zależeć?

To najbardziej dramatyczna, pełna zwrotów, zagadek i tajemnic historia ostatnich lat.