"Kultura tracąca poczucie świętości, nie może trwać". Andruszkiewicz przypomina tekst Morawieckiego

Kornel Morawiecki zmarł w poniedziałek w wieku 78 lat. Był założycielem Solidarności Walczącej, legendą opozycji w czasach PRL i marszałkiem seniorem Sejmu. Kilka dni temu prezydent Andrzej Duda nadał mu Order Orła Białego. Polityk przegrał walkę z rakiem. Kornel Morawiecki spocznie na Powązkach Wojskowych. Organizacją uroczystości zajmuje się KPRM.

Wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz opublikował na Facebooku wpis, w którym zamieścił tekst autorstwa Kornela Morawieckiego. Polityk pisał w nim, że nasza kultura jest hojna i ciągle płodna, zaś Nowoczesna edukacja, nauka, technologie, polityka i jej powszechne instytucje, to "nasze bezcenne dary dla nas i dla innych". "Sami strząsnęliśmy z siebie zło komunizmu i faszyzmu. I najważniejsze: zmniejszamy względny udział ubóstwa; wprowadzamy wsparcie dla rodzin, dziejowy program 500+ oraz trzynastą emeryturę. Doprowadziliśmy do niebywałego w dziejach przyrostu ludzi, którym żyje się coraz dostatniej, coraz lepiej. Poprzez nowe, elektroniczne, komunikatory łączymy wszystkich ze wszystkimi. To przełom porównywalny z pismem, z drukiem, może z językiem. Przełom, którego my Polacy byliśmy i stale jesteśmy źródłem" – pisał Morawiecki.

"Pragnę być ambasadorem Waszej Ziemi w Senacie Rzeczypospolitej. Zabiegać o rozwój waszych miast i wsi. Być gwarantem nowych inwestycji, dróg, rozwoju komunikacji PKP i PKS. Utrzymać programy wsparcia dla Rodzin, dążyć do szybkiego wzrostu płac w regionie. Dla wszystkich. Dziś, proszę Was o dumę i odwagę, ale przede wszystkim, o Wasze wsparcie. I rzecz zasadnicza. My współtwórcy najwspanialszej religii, musimy dziś bronić przekazu Założyciela, Jezusa Chrystusa, który jest codziennie atakowany. Dlaczego tak się dzieje, jak temu zapobiec? Kultura tracąca poczucie świętości, nie może trwać. Dlatego naszym obowiązkiem jest obrona polskości i wiary chrześcijańskiej, które złączone, są naszym najtwardszym fundamentem" – czytamy.