Budka podczas debaty: To dzięki rządom PO-PSL można było wprowadzić 500 plus

Podczas dzisiejszej debaty Borys Budka zapewniał, że Koalicja Obywatelska opowiada się za utrzymaniem programu 500 plus.

– Nic co zostało dane, nie zostanie zabrane. Od początku posłowie PO zgłaszali postulat, by 500 plus objęło wszystkie dzieci. Co więcej to właśnie PO postuluje przyznanie 13 emerytury na stale – przekonywał Budka.

Polityk Platformy podkreślał, że to wyłącznie dzięki rządom PO-PSL można było wprowadzić program 500 plus.

– Wprowadzenie 500 plus było możliwe dzięki temu, że zostawiliśmy Polskę w dobrym stanie, że suchą nogą przeszliśmy przez kryzys. Dzięki odpowiedzialnym rządom PO-PSL można było wprowadzić 500 plus – stwierdził polityk PO.

"Rząd PiS poniósł olbrzymią klęskę"

Kolejne pytanie debaty dotyczyło polityki zagranicznej i relacji Polski z USA.

– Relacje z USA są bardzo ważne, ale również ważne są relacje z naszymi partnerami w UE. Gdy my mieliśmy okazję brać udział w kierowaniu naszą ojczyzną, udowodniliśmy skuteczność w polityce zagranicznej. To my wynegocjowaliśmy budżet dla Polski, który był blisko pół miliarda złotych dla naszego kraju – mówił Budka.

Polityk KO podkreślił, że na tym polu rząd PiS poniósł "olbrzymią klęskę". – Ponad 100 mld mniej w negocjowanym budżecie UE oznacza 15 mld mniej dla was, dla rolników. Oznacza 15 mld mniej na to, by poprawiać polskie rolnictwo. Oznacza miliardy miliardy mniej na nowoczesne przedszkola, drogi, wprowadzenie innowacji do polskiej gospodarki. Dzisiaj skuteczność w polityce zagranicznej jest mierzona liczbą euro, które przywozimy do naszego kraju. Obiecujemy że przywieziemy do kraju 100 mld więcej – przekonywał wiceprzewodniczący PO podczas debaty wyborczej TVP.

