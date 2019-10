Sasin o programie 500 plus: Zlikwidował hańbę III RP, jaką były głodne dzieci

Pierwsze pytanie podczas debaty dotyczyło programu 500 plus. – Za rządów naszych poprzedników z PO i PSL bardzo wiele rodzin tkwiło w biedzie, ubóstwie, a dzietność była na dramatycznie niskim, spadającym z roku na rok poziomie. Dlatego zdecydowaliśmy, że wsparcie polskich rodzin jest priorytetem i musi być priorytetem polskiego państwa – mówił wicepremier Sasin.

Polityk PiS podkreślił, że program 500 plus przywrócił godność polskim rodzinom. – Bardzo wielu rodzinom umożliwił wyjazd na wakacje, bardzo wielu rodzinom umożliwił zakupy najbardziej potrzebnych do egzystencji rzeczy. Zlikwidował hańbę III RP, jaką były głodne dzieci. Program 500+ to fundament naszej polityki społecznej i będziemy go oczywiście dalej realizować – mówił Sasin.

Polityk podkreślił ponadto, aby nie ufać w tej kwestii konkurentom PiS, którzy wielokrotnie krytykowali program 500 plus i nie są w tej sprawie wiarygodni.

Podczas debaty wyborczej w TVP PSL i Kukiz'15 reprezentował prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, Prawo i Sprawiedliwość – wicepremier Jacek Sasin, Koalicję Obywatelską – wiceprzewodniczący PO Borys Budka, Konfederację – Jacek Wilk, a Lewicę – Andrzej Rozenek.