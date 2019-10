Rozenek: Jesteśmy za związkami partnerskimi, mamy w planach adopcję

"Lewica popiera 500 plus"

Jak podkreślił, pytany o kontynuację flagowego programu Prawa i Sprawiedliwości, "Lewica popiera 500 plus", a program ten "powinien być wprowadzony wcześniej".

– Niestety PiS się zatrzymał na 500 plus – ocenił, zapowiadając, że lewica wprowadzi wsparcie dla emerytów, publiczną komunikację do każdej gminy oraz miejsca w publicznych żłobkach.

"Rodzina może być różna"

– Lewica jest za związkami partnerskimi, każdy człowiek ma prawo do godności, lewica ma również w planie adopcje dzieci przez pary homoseksualne – mówił przedstawiciel SLD.

Jak zaznaczał, "rodzina może być różna" – Może się składać z samotnej matki, z wielu dzieci albo może być bezdzietna, należy im pomóc, m.in. zapewnić dostęp do in vitro. (...) Lewica pomoże każdej rodzinie – zapewniał.

"Wizytówka PiS-u brzmi – 27:1"

Pytany o politykę zagraniczną, Andrzej Rozenek ocenił, że "ostatnie cztery lata to pasmo niekończących się porażek i katastrof". – Wizytówka PiS-u brzmi – 27:1 – mówił.

– Nie potraficie budować, nie potraficie łączyć, robicie najgorszą politykę zagraniczną od 30 lat – zaznaczał.

– To prezydent USA zabronił polskiemu premierowi opodatkowania wielkich koncernów amerykańskich – mówił w kontekście pogłębiania więzi Polski z USA.

– Lewica potrafi budować – zapewnił.

"W Polsce ludzie umierają w kolejce do lekarza"

Kolejne pytanie w debacie dotyczył służby zdrowia. – W Polsce ludzie umierają w kolejce do lekarza, brakuje lekarzy, brakuje pielęgniarek, brakuje pieniędzy na leki, brakuje leków – mówił Rozenek. – Panuje chaos w służbie zdrowia, brakuje szpitali – dodawał.

– Trzeba zwiększyć pieniądze na służbę zdrowia, wykształcić więcej lekarzy i pielęgniarek. (...) Chcemy, żeby dostępność do służby zdrowia była powszechna dla wszystkich, a nie tylko najbogatszych – zaznaczał.

"Polityka powinna być jawna"

Następne pytanie dotyczyło jawnego majątku najwyższych urzędników państwowych i ich rodzin.

– Lewica jest za tym, żeby polityka była jawna. (...) To PiS ma problem z ujawnieniem listy poparcia dla sędziów do KRS. (...) Mamy liczne protesty pod sądami, PiS chce wprowadzić element dotyczący jawności majątków polityków, ale, jak to się przełoży na zwykłego obywatela? – dopytywał.

"PiS nie jest w stanie nic załatwić w Brukseli"

Pytany, ile wynosi dziś i ile powinna wynosić średnia dopłata dla rolnika, Andrzej Rozenek podkreślił, że "polski rolnik zasługuje na szczególny szacunek i żeby mieć takie same dopłaty jak francuski czy niemiecki".

– PiS poprzez swoją agresywną politykę nie jest w stanie nic załatwić w Brukseli – ocenił. – Może tak się stać, że w ogóle nie będzie dopłat przez agresywną politykę PiS – przestrzegał.

– Lewica chce się zatroszczyć o rolników – zapewnił.

"Zagłosujcie na Lewicę, zróbcie to dla swoich dzieci"

– Mam dwójkę dzieci. Rozmawiam z nimi często o przyszłości Polski, o ich przyszłości. O tym, czy Polska będzie w Unii Europejskiej, czy będą miały przyzwoitą szkołę, pracę – mówił podczas swobodnej wypowiedzi Rozenek. – Rozmawiamy też o historii, o tym do czego doprowadziły rządy nacjonalistów – dodawał.

– 13 października zagłosujcie na Lewicę, zróbcie to dla swoich dzieci – podkreślał.