Nie żyje Karol Tendera. Były więzień z Auschwitz walczył z ZDF ws. "polskich obozów śmierci”

Informację o śmierci Karola Tendery przekazano na profilu PL1918 prowadzonym na Twitterze przez Kancelarię Prezydenta oraz na profilu samego prezydenta.

"Odszedł Pan Karol Tendera. Był więźniem niemieckiego obozu Auschwitz o numerze 100430. Do ostatnich chwil swojego życia niezłomnie walczył o prawdę historyczną i zwyciężał. Więzień czasów wojny, Bohater naszych czasów. Cześć Jego pamięci! RiP" – czytamy na Twitterowym koncie prezydenta Andrzeja Dudy.

Karol Tendera od lat walczył z niemiecką telewizją ZDF o dobre imię Polski. Karol Tendera żądał od ZDF przeprosin za to, że w lipcu 2013 roku stacja określiła na swoim portalu internetowym obozy Majdanek i Auschwitz jako "polskie obozy śmierci". Stwierdzenie to padło przy okazji promocji filmu dokumentalnego. Według byłego więźnia, sformułowanie to naruszyło jego tożsamość i godność narodową, które powinny być chronione prawnie na zasadzie przewidzianej dla praw osobistych.